13-летняя дочь Бони заработала полмиллиона рублей

Дочь Бони Анджелина заработала полмиллиона рублей за съемку в двух рекламах

Известная блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее 13-летняя дочь Анджелина Летиция Смерфит заработала полмиллиона рублей, снявшись в рекламе в России. Об этом она заявила на канале блогера и предпринимателя Сергея Косенко на YouTube.

«Мы с ней приезжали в Москву, и Анджелина снялась в двух рекламах. Она заработала собственные деньги», — отметила Боня.

Ведущая уточнила, что за съемки в рекламе ее дочь получила около шести тысяч долларов (порядка 487 тысяч рублей). По словам блогерши, ей нравится, что ее дочь учится зарабатывать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Анджелина Летиция Смерфит снялась для российского бренда Befree. Дочь блогерши позировала на камеру в черной футболке с надписью Style Icon («Икона стиля») и укороченных шортах.

Анджелина Летиция Смерфит родилась 17 марта 2012 года во Франции. Ее отец — ирландский бизнесмен Алекс Смерфит. Она стала популярна в сети после того, как летом 2025 года Боня начала регулярно публиковать видео с ее участием.