Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:22, 13 октября 2025Интернет и СМИ

13-летняя дочь Бони заработала полмиллиона рублей

Дочь Бони Анджелина заработала полмиллиона рублей за съемку в двух рекламах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @victoriabonya

Известная блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее 13-летняя дочь Анджелина Летиция Смерфит заработала полмиллиона рублей, снявшись в рекламе в России. Об этом она заявила на канале блогера и предпринимателя Сергея Косенко на YouTube.

«Мы с ней приезжали в Москву, и Анджелина снялась в двух рекламах. Она заработала собственные деньги», — отметила Боня.

Ведущая уточнила, что за съемки в рекламе ее дочь получила около шести тысяч долларов (порядка 487 тысяч рублей). По словам блогерши, ей нравится, что ее дочь учится зарабатывать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Анджелина Летиция Смерфит снялась для российского бренда Befree. Дочь блогерши позировала на камеру в черной футболке с надписью Style Icon («Икона стиля») и укороченных шортах.

Анджелина Летиция Смерфит родилась 17 марта 2012 года во Франции. Ее отец — ирландский бизнесмен Алекс Смерфит. Она стала популярна в сети после того, как летом 2025 года Боня начала регулярно публиковать видео с ее участием.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Летевших в Египет россиян привезли в Москву и не выпустили из самолета

    Германию призвали прекратить расследование по «Северным потокам»

    Пашинян и Алиев встретились на курорте

    25-летняя российская стримерша купила Lamborghini за 58 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости