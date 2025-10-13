Аналитик объяснил причину паузы в российских атаках по военным объектам Украины

Аналитик Дандыкин: Россия продолжит бить по военным объектам Украины после паузы

Пауза в российских атаках по объектам военной промышленности Украины закончится, когда Россия подготовится к новым атакам. Об этом сообщил военный аналитик Василий Дандыкин, передает «Московский комсомолец».

По его словам, России нужно «подтянуть ресурсы». Он добавил, что РФ, как правило, бьет в ответ на украинские атаки, но следовало бы перехватить инициативу. Дандыкин также рассказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно сокращается количество беспилотников.

«Поэтому удары должны наноситься постоянно. Особенно по тем местам, откуда летит на Крым и Севастополь, который для бандеровской ментальности является особенным», — заключил аналитик.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах боевых действий.