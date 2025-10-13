Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 13 октября 2025Россия

Россия ударила по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Минобороны: Российские военные ударили по предприятиям ВПК Украины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России. Они же уничтожили американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

Российские военные, помимо этого, нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах боевых действий.

Днем ранее, 12 октября, российское министерство обороны также отчитывалось о поражении объектов топливно-энергетического комплекса Украины. Удары, о которых идет речь, нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости