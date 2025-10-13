Россия ударила по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Минобороны: Российские военные ударили по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России. Они же уничтожили американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

Российские военные, помимо этого, нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах боевых действий.

Днем ранее, 12 октября, российское министерство обороны также отчитывалось о поражении объектов топливно-энергетического комплекса Украины. Удары, о которых идет речь, нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.