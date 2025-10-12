В России заявили о поражении работающих на украинский ВПК топливно-энергетических объектов

Минобороны России: Поражены объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российские военные поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары, о которых идет речь, нанесли авиация, беспилотники, ракетных войска и артиллерия. Под них также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, отметили в российском ведомстве.

До этого поступала информация о том, что 11 октября российские войска атаковали объект ВСУ в Чугуеве Харьковской области, в котором находились украинские и иностранные военные специалисты. Отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод украинская сторона использовала в качестве штаба и места сосредоточения техники.

Также сообщалось, что на краматорско-дружковском направлении российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и беспилотник R-18 ВСУ.