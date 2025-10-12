Россия
08:12, 12 октября 2025Россия

Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

Марина Совина
Фото: РИА Новости

Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и беспилотник R-18 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых задач расчетом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника», — говорится в заявлении.

Как уточнили в МО, в результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта.

Помимо этого, бойцы своевременно обнаружили беспилотный летательный аппарат противника.

10 октября сообщалось, что в Харьковской области российские военные уничтожили группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины из разных стран. При себе у убитых наемников находились документы, подтверждающие личность.

В этот же день стало известно, что российские бойцы нанесли удар по машинно-технологической станции, ремонтировавшей военную технику Вооруженных сил Украины под Черниговом.

    Все новости