10:41, 10 октября 2025

Российские войска атаковали станцию ремонта техники ВСУ

Российские войска атаковали станцию ремонта техники ВСУ под Черниговом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар по машинно-технологической станции, ремонтировавшей военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Черниговом. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:52, 00:35 — прилет в Носовку Нежинского района — в направлении машинно-технологической станции, где производится ремонт военной техники ВСУ», — сообщил он.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили расчет БПЛА украинских войск, наносивший удары по Белгородской области. Отмечается, что расчет был уничтожен вместе с командиром.

До этого российские военнослужащие обнаружили подземный туннель, вырытый Вооруженными силами Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Командир расчета БПЛА с позывным Дава рассказал, что длина тоннеля составляла 700 метров.

