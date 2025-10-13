Культура
Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

Актриса Барбара Брыльска обрадовалась циклону «Барбара» в России
Ольга Коровина

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Польская актриса, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска высказалась о непогоде в России. Ее цитирует «Абзац».

Артистку обрадовал циклон «Барбара», который накрыл страну и принес экстремальные ливни. Так, в Москве за время непогоды выпадет почти половина месячной нормы осадков.

«Правильно, что циклон "Барбара" продвигается в вашу сторону. Все-таки Барбара — это самое лучшее имя», — заявила Брыльска.

Ранее стало известно, что Брыльска отказалась от общения на русском языке. В беседе с журналистами артистка подчеркнула, что говорить с ней нужно только на польском. В ином случае она откажется от диалога.

