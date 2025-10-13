Создатель Battlefield 6 извинился за игру

Компания EA извинилась за проблемы при запуске игры Battlefield 6

Компания EA извинилась перед геймерами за неудачный запуск Battlefield 6. Сообщение появилось в соцсетях разработчика и издателя игры.

Проблема заключалась в том, что многие заранее оформившие предзаказ на шутер не смогли запустить игру, когда она вышла официально. Игровой лаунчер предлагал геймерам приобрести и скачать несуществующие дополнения для многопользовательских режимов или кампаний, а затем показывал ошибку. Игра вышла 10 октября 2025 года.

«Сегодня мы столкнулись со сбоем в приложении EA, из-за которого некоторые игроки, оформившие предварительный заказ Battlefield 6, не смогли получить доступ к игре», — объяснили проблемы в компании. В EA заявили, что уже выпустили исправляющий сбой патч. Также геймеры получили 12 бонусов для оборудования и 12 бонусов для режима карьеры на 60 минут.

Представители студии отметили, что бонусы должны компенсировать игрокам упущенное время в игре в разгар запуска. Глава направления Battlefield Studios в EA Винс Зампелла также столкнулся с неполадками и признался в X, что «накричал на людей из EA». В качестве временного способа решения проблемы геймдизайнер предложил оформить возврат игры и купить ее повторно через Steam.

Компания EA анонсировала выход видеоигры Battlefield 6 в конце июля. Игра доступна на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series.