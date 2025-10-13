Из жизни
02:19, 13 октября 2025Из жизни

Дом престарелых раскритиковали за сексуальные танцы

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Johannes Neudecker / dpa / Globallookpress.com

Дом престарелых в китайской провинции Хэнань раскритиковали после публикации видео, в котором его сотрудница исполняет сексуальный танец перед престарелыми мужчинами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

24 сентября на официальной странице дома престарелых в соцсети появился ролик, в котором женщина в мини-юбке и гольфах танцует перед мужчиной преклонных лет. Затем в кадре появляется другой сотрудник и дает мужчине лекарство. «Наш директор делает все, чтобы убедить пожилых принимать лекарства», — гласила подпись к посту.

Публикация спровоцировала бурю возмущения в соцсети. На следующей день директору дома престарелых пришлось оправдываться перед журналистами. Он рассказал газете Nanguo Metropolis Daily, что женщина из видео отвечает за уход за пожилыми. По его словам, она не является профессиональной танцовщицей.

Это не помогло угомонить критиков. В итоге дому престарелых пришлось удалить более ста роликов, связанных с этой темой.

Ранее сообщалось, что на Тайване стриптизерши устроили перед школой эротические танцы для девятиклассников. Как выяснилось, их пригласили родители одного из выпускников,

.
