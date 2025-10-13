Домашний тарантул внезапно вернулся к хозяевам спустя год после побега

Тарантул вернулся домой спустя год после побега. Об этом стало известно из TikTok его хозяйки.

Элаа Нейра рассказала, что паук по кличке Боб исчез по вине ее мужа. Он был основным хозяином тарантула и однажды из-за СДВГ забыл закрыть клетку. Семья пыталась его искать, но потом бросила эти попытки.

Через год Нейра внезапно увидела Боба в углу у входной двери, когда была дома одна с детьми. Она боялась подойти к домашнему тарантулу, пока с работы не вернулся муж. Тот узнал своего любимого паука, подобрал его с пола и положил в террариум.

Семья не знает, где пропадал их тарантул. В честь возвращения Нейра украсила террариум для Боба и призвала мужа внимательнее к нему относиться.

Ранее сообщалось, что мужчина поправил свое психическое здоровье при помощи тарантулов. Получив известность благодаря своему увлечению, он стал ездить по стране и помогать людям, которые просят его помочь побороть страх пауков.