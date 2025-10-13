Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:43, 13 октября 2025Ценности

Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться»

Модель Джиджи Хадид рассказала, что ей нужно совершенствовать походку на подиуме
Мария Винар

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться». Соответствующее интервью публикует бельевой бренд Victoria's Secret в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица рассказала, что пыталась попасть на дефиле упомянутой марки три раза. Однако публика отреагировала на ее появление на подиуме совершенно не так, как она ожидала. «Я смотрю на фото того времени, и понимаю, как сурово к ней относился мир. И не только ко мне», — поделилась знаменитость своими воспоминаниями.

В интервью Хадид напомнила, что 15 октября примет участие в шоу бренда. По ее словам, она очень рада вновь вернуться к сотрудничеству с ним, уточнив, что перед событием ей нужно поработать над собой и своей походкой. «Нет, я не думаю, что у меня такой же тип фигуры, как у других моделей на показах. Нет, я не считаю себя лучшей на каком-либо показе. Да, я знаю, что у меня уникальная походка, но я также знаю, что мне нужно совершенствоваться», — заявила она.

В августе Джиджи Хадид снялась в откровенном виде на фоне слухов о помолвке с актером Брэдли Купером.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России в мирное время. Кого это коснется?

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    Начальника отделения морской инженерной службы МО отправили в СИЗО по делу о взятке

    Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться»

    На Западе оценили модернизацию «корейской "Арматы"»

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости