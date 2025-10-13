Ценности
20:44, 13 октября 2025

Екатерина Варнава похвасталась фигурой в откровенном образе

40-летняя актриса Екатерина Варнава похвасталась фигурой в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в прозрачном платье телесного оттенка и меховой накидке в тон. При этом звезда продемонстрировала ноги.

В качестве обуви она выбрала блестящие босоножки на каблуках. Кроме того, звезде собрали волосы в высокий хвост и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее Варнава в нижнем белье и чулках снялась на фото.

    Все новости