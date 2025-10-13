Ермак анонсировал поездку премьера и секретаря СНБО Украины в США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров отправились в Вашингтон. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Наша делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон», — написал Ермак.

По его словам, на повестке дня обсуждение поставок ПВО и «ударных возможностей», укрепление энергетики и санкции против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой разговор с американским президентом Дональдом Трампом.