Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова переобъявили в розыск

Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск

Саидакбара Гуломова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), причастного к подрыву начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

Гуломов разыскивается по статье УК РФ, указано в карточке.

Ранее стало известно, что Гуломов причастен к предотвращенному в Москве теракту против высокопоставленного офицера Минобороны России. Он завербовал исполнителя и дистанционно руководил его действиями при помощи мессенджеров по заданию кураторов с Украины.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.