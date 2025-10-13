Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 13 октября 2025Силовые структуры

Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова переобъявили в розыск

Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Саидакбара Гуломова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), причастного к подрыву начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

Гуломов разыскивается по статье УК РФ, указано в карточке.

Ранее стало известно, что Гуломов причастен к предотвращенному в Москве теракту против высокопоставленного офицера Минобороны России. Он завербовал исполнителя и дистанционно руководил его действиями при помощи мессенджеров по заданию кураторов с Украины.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

    Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

    Посмертную маску Высоцкого продадут за миллионы рублей

    Стюардесса почувствовала себя плохо во время рейса, продолжила работу и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости