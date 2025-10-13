Интернет и СМИ
08:18, 13 октября 2025

Раскрыт ответ Кремля на предложение Филиппин объединиться против Китая

Sohu: Филиппины хотят втянуть Россию в союз против Китая, но Кремль молчит
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Филиппины захотели втянуть Россию в союз против Китая после того, как в Южно-Китайском море обострилось их противостояние с КНР. Но в ответ на просьбу объединиться страна получила лишь молчание Кремля, пишет Sohu.

Пекин предъявляет права на стратегически важную морскую территорию, которая находится в исключительной экономической зоне Филиппин. Манила уже просила помощи у Вашингтона и США отправили в регион свои подлодки.

Затем Филиппины заявили о своей заинтересованности в союзе с Россией, а в Китае это сочли за стремление создать конфронтацию между Пекином и Москвой.

Китай прилагает большие усилия для укрепления военного присутствия в Южно-Китайском море, где находятся Тайвань, Филиппины и Япония. Разногласия с Филиппинами возникли, когда КНР объявила о создании заповедника в спорной зоне.

Аналогичный случай произошел около 30 лет назад, тогда Пекин и Манила не смогли договориться о статусе рифа «Мисчиф». Китай захотел построить объекты для отдыха рыбаков, но в итоге создал искусственный остров, который, по неподтвержденной информации, может использоваться в военных целях. Филиппины опасаются, что ситуация повторится с заповедником, который может появиться всего в 241 километре от их побережья.

