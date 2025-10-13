Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

Shot: Восемь туристов эвакуировали на вертолете в горах Краснодарского края

Застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края туристов эвакуировали на вертолете МЧС. Об этом сообщает Shot.

Воздушное судно приземлилось в месте привала группы из восьми человек, среди которых были несовершеннолетние дети. Всех доставили в больницу Сочи для осмотра. Несколько человек получили переохлаждение после холодной ночи.

Ранее выяснилось, что путешественники оказались отрезаны от маршрута из-за резкого подъема воды в реке Уруштен. В итоге тургруппа соорудила лагерь из подручных средств и вызвала спасателей.