Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

Shot: Восемь туристов эвакуировали на вертолете в горах Краснодарского края
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края туристов эвакуировали на вертолете МЧС. Об этом сообщает Shot.

Воздушное судно приземлилось в месте привала группы из восьми человек, среди которых были несовершеннолетние дети. Всех доставили в больницу Сочи для осмотра. Несколько человек получили переохлаждение после холодной ночи.

Ранее выяснилось, что путешественники оказались отрезаны от маршрута из-за резкого подъема воды в реке Уруштен. В итоге тургруппа соорудила лагерь из подручных средств и вызвала спасателей.

