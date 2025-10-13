Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:46, 13 октября 2025Культура

Хазанов ответил на вопрос о продаже недвижимости в России

Хазанов отказался комментировать новость о продаже недвижимости в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на новости о том, что он продает свою недвижимость в России. Его слова приводит издание mk.ru.

Актер не стал опровергать появившуюся в СМИ информацию.

«Я не даю никаких комментариев по этому поводу, просто не считаю нужным», — заявил Хазанов в разговоре с журналистами.

Издание также обратило внимание на то, что спектакли с участием артиста продолжают анонсироваться в репертуарной сетке российских театров до конца года.

Ранее стало известно, что актер Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для поднятия экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Карпин одной фразой оценил отказ вратаря от российского спортивного гражданства

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Хазанов ответил на вопрос о продаже недвижимости в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости