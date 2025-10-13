iOS 26 скопировали

MacRumors: Китайская компания Vivo скопировала iOS 26 для своих смартфонов

Китайский производитель смартфонов Vivo скопировал дизайн операционной системы (ОС) Apple. На это обратило внимание издание MacRumors.

В начале октября компания анонсировала прошивку OriginOS 6, которая будет доступна смартфонам Vivo. «В демонстрационном видеоролике смартфон Vivo показывает интерфейс, который легко спутать с iOS 26», — заметили журналисты. По мнению авторов, китайский IT-гигант скопировал дизайн Liquid Glass, изобретенный Apple.

В операционной системе от Vivo нашли характерные детали Liquid Glass, «Пункта управления», круглые значки, полупрозрачные папки приложений и обои, которые меняют форму и цвет в течение дня. «Никаких задержек. Никаких подтормаживаний. Только легкие движения, идеально соответствующие вам», — описали новую ОС в Vivo.

В материале говорится, что китайский производитель смартфонов, видимо, не беспокоится насчет того, что Apple может поймать ее на копировании — Vivo не представлена на рынке США. Однако недавно компания сертифицировала телефон Vivo X300 FE для продажи в Северной Америке.

В начале октября корпорация Apple выпустила обновление для iOS 26, исправляющее ошибки операционной системы. В том числе инженеры устранили уязвимость CVE-2025-43400, которая может стать причиной сбоя во внутренних системах iPhone и приложениях.