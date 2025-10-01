Все iPhone призвали немедленно обновить

Корпорация Apple выпустила обновление для iOS 26, исправляющее ошибки операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание The Daily Express.
Журналисты таблоида заметили, что iOS 26.0.1 исправляет ряд опасных уязвимостей. Так, уязвимость с идентификатором CVE-2025-43400 может стать причиной сбоя во внутренних системах iPhone и приложениях. «Мы настоятельно призываем обновиться до iOS 26.0.1 немедленно», — заявил эксперт по безопасности Адам Бойнтон из компании Jamf.
Также инженеры Apple исправили ряд ошибок, которые были найдены пользователями ОС. В том числе они устранили проблему, из-за которой Wi-Fi и Bluetooth в iPhone могли внезапно отключиться, баг с подключением сотовой сети, неполадки со значками приложений. Также специалисты исправили системный недостаток, из-за которого фотографии, снятые на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro, могли оставаться с артефактами.
«Суть проста: если у вас есть обновление iOS, ожидающее установки, установите его немедленно», — подытожили журналисты медиа. Обновление доступно для смартфонов Apple, выпущенных в 2019 году, и более новых моделей.
