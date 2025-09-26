Наука и техника
11:43, 26 сентября 2025

Windows 10 сравнили с неуправляемым автомобилем

The Daily Express: Windows 10 окажется опасной, если останется без обновлений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tadas Sar / Unsplash

Специалисты британского таблоида The Daily Express призвали пользователей Windows 10 обновиться. Материал доступен на сайте издания.

IT-эксперт Генри Баррелл напомнил, что 14 октября корпорация Microsoft завершит поддержку Windows 10 обновлениями. При определенных условиях компания будет еще год выпускать патчи безопасности для операционной системы (ОС), но специалист полагает, что лучше всего обновиться до новой версии Windows.

Баррелл заметил, что оставаться без поддержки патчами нельзя — он сравнил Windows 10 с неуправляемым автомобилем. «Представьте себе вождение машины, которая больше не проходит техобслуживание ——потенциальные риски со временем будут только возрастать», — отметил эксперт.

По его мнению, потребителям Windows 10 стоит задуматься над тем, чтобы обновиться до Windows 11, которая будет получать обновления безо всяких условий еще очень долго. Также он посоветовал приобрести новый компьютер, если старый не подходит для Windows 11. В материале говорится, что новое устройство повысит производительность и позволит работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

В конце сентября корпорация Microsoft предложила пользователям из США и Европы еще один год бесплатного использования Windows 10. Чтобы до октября 2026 год получать обновления, нужно зайти в ОС с использованием учетной записи Microsoft.

