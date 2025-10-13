Израиль поставил ультиматум Европе

Посол Нир-Фельдкляйн: Европа рискует не получить место в Совете мира Трампа

Европа рискует не получить место в «Совете мира» для урегулирования в Газе, который предложил создать президент США Дональд Трамп, если не восстановит полное сотрудничество с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил новый посол Израиля в Европейском союзе (ЕС) Ави Нир-Фельдкляйн, сообщает Politico.

«Но в Иерусалиме, вероятно, возникнет некоторое нежелание (принимать Европу в «Совет мира», — прим. «Лента.ру»), если мы прежде не уберем со стола вопросы, которые висят в основе наших отношений», — отметил израильский дипломат.

Посол обозначил два ключевых вопроса, от которых зависит «перезапуск» отношений между Израилем и Брюсселем. По его словам, ЕС должен возобновить финансирование совместных программ с израильскими научными и государственными институтами. Вторым шагом, по его словам, должно стать снятие угрозы приостановки соглашения об ассоциации с Израилем.

При этом Нир-Фельдкляйн отметил, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар намерен обсудить вопрос о составе «Совета мира» с представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. Сделка включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.

