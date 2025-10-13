Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

Два израильских депутата попытались прервать речь Трампа и были выгнаны из зала

Два израильских депутата попытались прервать речь Трампа перед Кнессетом (парламентом Израиля) и были выгнаны из зала. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время выступления американского лидера председатель партии «Хадаш-Тааль» Айман Уда выкрикнул замечание в адрес Трампа и поднял плакат с призывом признать независимость Палестины. После этого он был отстранен от участия в заседании Кнессета. Депутат Офер Кассиф также попытался продемонстрировать пропалестинский плакат, однако также был вынужден покинуть зал.

«Это было очень результативно», — заметил глава Белого дома после того, как в отношении двух депутатов были приняты меры.

Ранее в ходе выступления перед Кнессетом Трамп заявил, что считал завершение конфликта на Украине делом «чертовски простым» в сравнении с конфликтами на Ближнем Востоке.