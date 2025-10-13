Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 13 октября 2025Мир

Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

Два израильских депутата попытались прервать речь Трампа и были выгнаны из зала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Два израильских депутата попытались прервать речь Трампа перед Кнессетом (парламентом Израиля) и были выгнаны из зала. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время выступления американского лидера председатель партии «Хадаш-Тааль» Айман Уда выкрикнул замечание в адрес Трампа и поднял плакат с призывом признать независимость Палестины. После этого он был отстранен от участия в заседании Кнессета. Депутат Офер Кассиф также попытался продемонстрировать пропалестинский плакат, однако также был вынужден покинуть зал.

«Это было очень результативно», — заметил глава Белого дома после того, как в отношении двух депутатов были приняты меры.

Ранее в ходе выступления перед Кнессетом Трамп заявил, что считал завершение конфликта на Украине делом «чертовски простым» в сравнении с конфликтами на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Россиянка с грудным ребенком начала задыхаться во время турбулентности на рейсе из Турции

    Мэра Одессы почти лишили гражданства Украины

    Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 2,5 миллиона рублей

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости