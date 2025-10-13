Известного крокодила незаконно арестовали

В Австралии аборигены возмутились арестом известного крокодила

В Австралии после отлова легендарного крокодила-телезвезды разгорелся скандал. Об этом сообщает The Guardian.

Аборигены потребовали освободить известного четырехметрового крокодила по кличке Старый Служака, заявив о его незаконном задержании властями штата Квинсленд. Представители аборигенной организации города Ринирру возмутились действиями властей, которые, по их мнению, «ошибочно арестовали» животное, основываясь на устаревших методах оценки его поведения.

«Мы твердо убеждены, что Старый Служака стал жертвой неправомерного задержания», — заявил председатель организации Элвин Лайалл. По его словам, тестирование с использованием приманки, когда крокодила провоцировали на агрессию с помощью рыбы баррамунди, не может быть основанием для отлова.

Знаменитую рептилию, снявшуюся в 1990-х в программе «Охотник за крокодилами» Стива Ирвина, в настоящее время содержат в правительственном центре Кэрнса и готовят к передаче на крокодилью ферму. В департаменте окружающей среды настаивают, что отловили крокодила ради безопасности посетителей национального парка Ринирру. Рептилия обитала в популярном у рыболовов месте и при этом демонстрировала «тревожное поведение».

Аборигены считают, что Старый Служака стал себя так вести из-за туристов, которые прикармливали рептилию для фотографий. Они требуют прекратить отлов крокодилов до разработки новой системы консультаций с коренными народами.

Ранее в Австралии был найден обезглавленным пятиметровый гребнистый крокодил по кличке Биг Джон. Тушу рептилии без головы обнаружили 30 июля в рыболовной сети в заливе Ярраба на севере Квинсленда. Биг Джон был местной знаменитостью — его легко узнавали по отсутствующему кончику хвоста.