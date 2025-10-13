Кадыров показал добивание сгорающего заживо бойца ВСУ и назвал это современным искусством

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания сгорающего заживо бойца ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания ахматовцами сгорающего заживо бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Видео он выложил в Telegram.

Как рассказал чиновник, на видео запечатлены совместные действия бойцов батальона «Запад-Ахмат» и сотрудников одного из ОМВД Чечни. На выложенных им кадрах видно, как после удара по зданию, где располагались солдаты ВСУ, один из бойцов загорелся и попытался укрыться в другом строении, однако дрон чеченских военных добил его.

«Один из боевиков попытался ретироваться, весь в пламени, но судьба в лице нашего дрона настигла его быстрее», — подписал кадры Кадыров. Удар по пункту дислокации ВСУ и добивание противника он назвал превращением «"укромного уголка" в пейзаж современного искусства с элементами дыма, огня и паники».

