Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 13 октября 2025Россия

Кадыров показал добивание сгорающего заживо бойца ВСУ и назвал это современным искусством

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания сгорающего заживо бойца ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания ахматовцами сгорающего заживо бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Видео он выложил в Telegram.

Как рассказал чиновник, на видео запечатлены совместные действия бойцов батальона «Запад-Ахмат» и сотрудников одного из ОМВД Чечни. На выложенных им кадрах видно, как после удара по зданию, где располагались солдаты ВСУ, один из бойцов загорелся и попытался укрыться в другом строении, однако дрон чеченских военных добил его.

«Один из боевиков попытался ретироваться, весь в пламени, но судьба в лице нашего дрона настигла его быстрее», — подписал кадры Кадыров. Удар по пункту дислокации ВСУ и добивание противника он назвал превращением «"укромного уголка" в пейзаж современного искусства с элементами дыма, огня и паники».

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно попытались использовать в зоне специальной военной операции технику с дурной славой — бронетранспортер Stryker.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России в мирное время. Кого это коснется?

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    Начальника отделения морской инженерной службы МО отправили в СИЗО по делу о взятке

    Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться»

    На Западе оценили модернизацию «корейской "Арматы"»

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости