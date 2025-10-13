Кадыров показал добивание сгорающего заживо бойца ВСУ и назвал это современным искусством

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания ахматовцами сгорающего заживо бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Видео он выложил в Telegram.
Как рассказал чиновник, на видео запечатлены совместные действия бойцов батальона «Запад-Ахмат» и сотрудников одного из ОМВД Чечни. На выложенных им кадрах видно, как после удара по зданию, где располагались солдаты ВСУ, один из бойцов загорелся и попытался укрыться в другом строении, однако дрон чеченских военных добил его.
«Один из боевиков попытался ретироваться, весь в пламени, но судьба в лице нашего дрона настигла его быстрее», — подписал кадры Кадыров. Удар по пункту дислокации ВСУ и добивание противника он назвал превращением «"укромного уголка" в пейзаж современного искусства с элементами дыма, огня и паники».
Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно попытались использовать в зоне специальной военной операции технику с дурной славой — бронетранспортер Stryker.