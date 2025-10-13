В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

Юрист Крохин: Региональные фонды капремонта не работают с должниками

Разрешение управляющим компаниями взыскивать долги по капремонту не сработает. Таким мнением с телеканалом «360» поделился председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму. Авторы инициативы предлагают делегировать обязанности по ведению учета взносов за капремонт и взысканию задолженности по их оплате обслуживающим организациям и платежным агентам.

Однако, как поясняет юрист, региональные фонды, которые выбраны для накопления взносов в большинстве случаев, не заинтересованы в работе с должниками. По статистике, лишь 14 процентов многоквартирных домов в России собирают средства на капремонт автономно, остальные 85 процентов выбрали для этого региональные фонды, которые, по словам Крохина, являются монополистами и навязывают свои услуги. «У них нет мотивации работать с должником, платежи в общий котел поступают хуже, чем в частные управляющие организации, включая ТСЖ и ЖСК», — заявил собеседник телеканала.

Так, к примеру, московский региональный фонд капремонта не формирует квитанции на оплату самостоятельно — за него это делают МФЦ и ЕРЦ, которым порой также не хватает ресурсов на рассылку счетов. Как убежден Крохин, во многом проблема заключается в источнике финансирования услуг доставки. «Если обязать организации доставлять квитанции без оплаты, то возникнет вопрос, за чей счет банкет», — заключил юрист.

Ранее в России предложили разрешить УК выбивать долги за «коммуналку» с помощью коллекторов.