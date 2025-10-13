Карпин одной фразой оценил отказ вратаря от российского спортивного гражданства

Тренер Карпин об отказе Хайкина от российского паспорта: Отказался и отказался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил отказ вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина от российского спортивного гражданства. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ну отказался и отказался», — заявил специалист. Он подчеркнул, что узнал о решении Хайкина отказаться от паспорта из СМИ.

Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии.

30-летний Хайкин родился в Израиле и выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей там не провел. Ранее он играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль».

