20:48, 13 октября 2025Спорт

Карпин одной фразой оценил отказ вратаря от российского спортивного гражданства

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил отказ вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина от российского спортивного гражданства. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ну отказался и отказался», — заявил специалист. Он подчеркнул, что узнал о решении Хайкина отказаться от паспорта из СМИ.

Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии.

30-летний Хайкин родился в Израиле и выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей там не провел. Ранее он играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль».

