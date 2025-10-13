Стало известно об отказе вратаря норвежского клуба от российского спортивного гражданства

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин отказался от российского спортивного гражданства

Вратарь норвежского футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Об этом стало известно Sport Baza.

Уточняется, что голкипер указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию. В ближайшее время он планирует поменять страну на Норвегию и начать выступать за норвежскую сборную.

Тренерский штаб сборной России неоднократно обращался к Хайкину, но тот отметил, что не планирует выступать за национальную команду. Сейчас он занимается получением норвежского паспорта.

30-летний Хайкин родился в Израиле и выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей там не провел. Ранее он играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль». Футболист ни разу не выходил на поле за сборную России, но вызывался в команду.