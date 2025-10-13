Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
19:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 4-й тур
12:20, 13 октября 2025Спорт

Стало известно об отказе вратаря норвежского клуба от российского спортивного гражданства

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин отказался от российского спортивного гражданства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Вратарь норвежского футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Об этом стало известно Sport Baza.

Уточняется, что голкипер указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию. В ближайшее время он планирует поменять страну на Норвегию и начать выступать за норвежскую сборную.

Тренерский штаб сборной России неоднократно обращался к Хайкину, но тот отметил, что не планирует выступать за национальную команду. Сейчас он занимается получением норвежского паспорта.

30-летний Хайкин родился в Израиле и выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей там не провел. Ранее он играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль». Футболист ни разу не выходил на поле за сборную России, но вызывался в команду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости