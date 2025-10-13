Силовые структуры
09:31, 13 октября 2025Силовые структуры

Контрабанду на 50 миллионов рублей пресекли на границе России и Китая

В Приморье гражданина КНР осудили на 15 лет за контрабанду оружия и дериватов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ханкайский районный суд Приморского края вынес приговор в отношении 42-летнего гражданина Китая, виновного в контрабанде дериватов и оружия на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приморском краевом суде.

Как установил суд, иностранец создал преступную группу для контрабанды дорогих товаров из России в Китай и привлек к участию в ней четырех соотечественников. В январе 2018 года их машины задержали сотрудники правоохранительных органов около государственной границы. Внутри авто были обнаружены оружие, боеприпасы и крупная партия дериватов на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Организатора группировки признали виновным по статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации)») и 30, 226.1 («Покушение на контрабанду огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов либо особо ценных диких животных») УК РФ. Он получил 15 лет колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военного К., который уклонился от службы в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике.

