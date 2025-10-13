Россия
00:59, 13 октября 2025

Крымчан предупредили о распространяемых Украиной фейках

Крючков: Украина начала вбросы ложных сообщений в соцсетях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Украина помимо атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начала вбросы ложных сообщений в социальных сетях. О распространяемых фейках предупредил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Коллеги, просим не плодить сущности (...) Враг параллельно с атакой БПЛАначал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», —написал Крючков.

Также советник главы Крыма напомнил, что за съемку и публикацию последствий атаки БПЛА и работы средств противовоздушной обороны предусмотрена ответственность.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Крым. Под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии, там началось возгорание.

