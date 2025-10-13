Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 13 октября 2025Мир

Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

Лавров: Никаких отравлений Асада не происходило
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения о том, что в Москве якобы пытались отравить бывшего президента Сирии Башара Асада. Его слова передает РИА Новости

«Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — сказал глава МИД.

При этом Лавров отметил, что пребывание Асада и его семьи в России имеет исключительно гуманитарный характер.

Ранее стало известно, что Асада выписали из московской больницы. Бывшего сирийского лидера запретили навещать его младшему брату Махеру Асаду, но разрешили бывшему генсеку по делам президентства Мансуру Аззаму.

В январе сообщалось, что Асада пытались отравить после его прибытия в Москву. Попытка произошла в конце декабря. Асад почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, в его организме нашли следы яда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Иммунолог посоветовала доступные продукты для здоровья осенью

    Обнаружен неожиданный способ облегчить боль при артрите без операции

    Российский губернатор сообщил о крупной воздушной атаке на регион

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости