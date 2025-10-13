Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

Лавров: Никаких отравлений Асада не происходило

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения о том, что в Москве якобы пытались отравить бывшего президента Сирии Башара Асада. Его слова передает РИА Новости

«Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — сказал глава МИД.

При этом Лавров отметил, что пребывание Асада и его семьи в России имеет исключительно гуманитарный характер.

Ранее стало известно, что Асада выписали из московской больницы. Бывшего сирийского лидера запретили навещать его младшему брату Махеру Асаду, но разрешили бывшему генсеку по делам президентства Мансуру Аззаму.

В январе сообщалось, что Асада пытались отравить после его прибытия в Москву. Попытка произошла в конце декабря. Асад почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, в его организме нашли следы яда.