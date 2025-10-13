Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 13 октября 2025Путешествия

Летевших в Египет россиян привезли в Москву и не выпустили из самолета

Выполнявший рейс из Новосибирска в Шарм-эль-Шейх самолет Red Wings сел в Москве
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Creativeart / Freepik

Вылетевший из Новосибирска в Египет самолет авиакомпании Red Wings сел в Москве. Об этом сообщает TourDom.

12 октября летевших рейсом Новосибирск — Шарм-эш-Шейх пассажиров разделили на две группы. Часть туристов отправили бортом Azur air в аэропорт назначения. Другую половину посадили на самолет с задержкой и привезли в Москву.

Материалы по теме:
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025
Горы Саяны: где находятся, как добраться и чем заняться
Горы Саяны:где находятся, как добраться и чем заняться
3 октября 2025

Выяснилось, что выполнявшему перелет судну потребовалась техническая дозаправка топливом. «В Домодедово нас не выпустили из самолета, открыли двери и заправляли борт прямо с нами», — поделился очевидец.

Через шесть часов туристов доставили на египетский аэродром. Причиной изменений в графике полетов авиаперевозчика стал сломавшийся во Вьетнаме борт Red Wings, который не смог отправиться в столицу России. Воздушное судно временно отстранили от полетов, а пассажиров за счет перевозчика разместили в престижных отелях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Летевших в Египет россиян привезли в Москву и не выпустили из самолета

    Германию призвали прекратить расследование по «Северным потокам»

    Пашинян и Алиев встретились на курорте

    25-летняя российская стримерша купила Lamborghini за 58 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости