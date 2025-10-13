Летевших в Египет россиян привезли в Москву и не выпустили из самолета

Выполнявший рейс из Новосибирска в Шарм-эль-Шейх самолет Red Wings сел в Москве

Вылетевший из Новосибирска в Египет самолет авиакомпании Red Wings сел в Москве. Об этом сообщает TourDom.

12 октября летевших рейсом Новосибирск — Шарм-эш-Шейх пассажиров разделили на две группы. Часть туристов отправили бортом Azur air в аэропорт назначения. Другую половину посадили на самолет с задержкой и привезли в Москву.

Выяснилось, что выполнявшему перелет судну потребовалась техническая дозаправка топливом. «В Домодедово нас не выпустили из самолета, открыли двери и заправляли борт прямо с нами», — поделился очевидец.

Через шесть часов туристов доставили на египетский аэродром. Причиной изменений в графике полетов авиаперевозчика стал сломавшийся во Вьетнаме борт Red Wings, который не смог отправиться в столицу России. Воздушное судно временно отстранили от полетов, а пассажиров за счет перевозчика разместили в престижных отелях.