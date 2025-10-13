«Орешник» на Кубе и усиление Северной Кореи. В России думают, как можно ответить на поставки Tomahawk Украине без войны с НАТО

Прилепин: Поставки Киеву Tomahawk означают передачу Венесуэле «Орешника»

России следует ответить «любезностью на любезность» в вопросе возможных поставок США ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Таким образом отреагировать на данную ситуацию предложил российский писатель и публицист Захар Прилепин.

Писатель обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который якобы обещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным, передавать ли Украине Tomahawk.

По словам Прилепина, передача Украине Tomahawk автоматически означает передачу Венесуэле «Орешника». «Ну или еще какого-нибудь красивого растения. Венесуэле, Кубе и Никарагуа сразу. А КНДР — вообще все, что попросят, по-братски», — высказался публицист.

В заключение писатель предложил отвечать на подобные жесты равнозначно. «Любезностью на любезность надо отвечать», — написал Прилепин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военкор Руденко назвал возможный ответ России на поставки ракет Tomahawk Киеву

Ранее военкор Андрей Руденко также заявил, что Россия должна уничтожить киевский режим в ответ на передачу Вооруженным силам Украины ракет Tomahawk.

«Как мы можем ответить? Воевать с НАТО? Конечно, нет. Мы должны уничтожить тех, кому будут переданы данные ракеты, то есть киевский режим. И сделать это очень показательно, чтоб следующие обезьяны, которым в руку будут совать гранату, шарахались от нее как от огня», — написал он.

По словам журналиста, западные страны испытывают терпение Москвы, поднимая градус противостояния. Он также подчеркнул, что считает, что ракеты в любом случае будут переданы Киеву.

Ирландский журналист Чей Боуз же высказывал мнение, что возможная передача Украине американских ракет Tomahawk не остановит продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне спецоперации. Боуз назвал возможную передачу Киеву Tomahawk глупым шагом со стороны Вашингтона. Одним из последствий такого решения станет ухудшение отношений между Россией и США.

Фото: U.S. Navy / Getty Images

Трамп захотел обсудить с Путиным поставки Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.

«Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Не думаю. Думаю, я мог бы поговорить об этом с Россией, честно говоря. Я сказал об этом президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, потому что Tomahawk — это новый агрессивный шаг», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, он мог бы сказать Путину, что Соединенные Штаты не исключают поставки Tomahawk Киеву в случае, если боевые действия не будут прекращены.

В Кремле оценили последствия отправки Tomahawk Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине американских ракет Tomahawk может плохо кончиться.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, необходимость привлечения американских военных для использования Tomahawk является очевидным фактом. Песков добавил, что любой «мало-мальский эксперт» в этой области понимает, что отправка Киеву этих ракет может «плохо кончиться» для всех.