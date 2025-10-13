В Кремле оценили последствия отправки Tomahawk Украине

Песков: Передача Украине ракет Tomahawk может плохо кончиться

Передача Украине американских ракет Tomahawk может плохо кончиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, необходимость привлечения американских военных для использования Tomahawk является очевидным фактом. Песков добавил, что любой «мало-мальский эксперт» в этой области понимает, что отправка Киеву этих ракет может «плохо кончиться» для всех.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.