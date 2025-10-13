На Западе раскрыли последствия передачи Tomahawk Украине

Журналист Боуз: Передача Tomahawk Украине не остановит продвижение ВС РФ

Возможная передача Украине американских ракет Tomahawk не остановит продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне спецоперации. Об этом заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз назвал возможную передачу Киеву Tomahawk глупым шагом со стороны Вашингтона. Одним из последствий такого решения станет ухудшение отношений между Россией и США, счел он. «Российская ПВО вскоре научится уничтожать их (Tomahawk — прим. «Ленты.ру»). Но российские войска не остановят продвижение, а российские удары не прекратятся», — добавил западный журналист.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что он может поставить Tomahawk Киеву. Медведев заявил, что это его «101-я угроза».

Перед этим Трамп заявил, что США будут готовы поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с президентом России Владимиром Путиным.