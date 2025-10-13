Мать бойца СВО заявила о расправе над привезенной с фронта кошкой

В Краснодарском крае мать бойца СВО заявила о расправе над животными из приюта

В Краснодарском крае мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине заявила о расправе над животными из приюта, который она содержит. В частности, речь идет о привезенном с фронта животном, сообщает ТВЦ.

По данным канала, россиянка содержит приют на своем участке в поселке Родники, где проживают более 120 кошек. На днях она обнаружила без признаков жизни семерых животных, в числе которых — кошка, которую сын привез с передовой. Также она заявила о пропаже еще трех питомцев.

Россиянка обвинила в содеянном соседей, которые якобы неоднократно пытались отравить животных, в том числе с помощью крысиного яда.

Мать бойца СВО обратилась в полицию. Однако, с ее слов, дело до сих пор не сдвинулось с места.

Ранее сообщалось, что по просьбе матери военнослужащего в Тюмень из зоны СВО доставили кошку. Животное отыскали на передовой по просьбе матери не вернувшегося из боя бойца.