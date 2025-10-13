Политика запрета на Украине «имперских деятелей» станет позором для возглавляющего страну Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.
«Институт нацпамяти [Украины] делает все, чтобы зафиксировать нацизм в украинской государственной идеологии так, чтобы даже у самых больших скептиков не осталось сомнений, и позор этого явления навсегда отметил эпоху Зеленского несмываемым клеймом», — отметил Медведчук.
Политик высказал мнение, что запрещать культуру, историю, язык и веру могут только «безумные негодяи». Он добавил, что Киев таким образом уничтожает то, что раньше представляло «настоящую» Украину.
Ранее Институт национальной памяти Украины опубликовал на своем сайте перечень деятелей политики и культуры, а также ученых, которые связаны с «российской имперской политикой». В их число вошли писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Иван Бунин.