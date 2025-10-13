Медведчук: Политика запрета имперских деятелей станет позором Зеленского

Политика запрета на Украине «имперских деятелей» станет позором для возглавляющего страну Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Институт нацпамяти [Украины] делает все, чтобы зафиксировать нацизм в украинской государственной идеологии так, чтобы даже у самых больших скептиков не осталось сомнений, и позор этого явления навсегда отметил эпоху Зеленского несмываемым клеймом», — отметил Медведчук.

Политик высказал мнение, что запрещать культуру, историю, язык и веру могут только «безумные негодяи». Он добавил, что Киев таким образом уничтожает то, что раньше представляло «настоящую» Украину.

Ранее Институт национальной памяти Украины опубликовал на своем сайте перечень деятелей политики и культуры, а также ученых, которые связаны с «российской имперской политикой». В их число вошли писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Иван Бунин.