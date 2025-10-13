Мошенники подарили россиянке шикарный букет

Мошенники не смогли украсть деньги москвички, но подарили ей букет за ₽40 тыс.

Мошенники подарили москвичке шикарный букет, чтобы завладеть ее деньгами, но остались ни с чем. Об этом пишет Baza.

По данным издания, накануне девушке поступил звонок из «доставки цветов». Оператор попросил получательницу продиктовать код из СМС, чтобы получить букет, что она и сделала--– в этот момент аферисты взломали ее аккаунт на Госуслугах. Москвичке они сообщили, что оформили на нее два кредита, а полученные деньги перевели Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Позже оказалось, что списать деньги мошенники так и не смогли, зато для убедительности прислали девушке настоящий букет из роз за 40 тысяч рублей. Через два дня она рассказала обо всем родным и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков через поддельные ники для запугивания жертв.