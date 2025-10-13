Экономика
08:34, 13 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Тишковец: В Москве похолодает и выпадет 25 % месячной нормы дождей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В понедельник, 13 октября, в Москве похолодает до значений ниже климатической нормы, а также выпадет примерно 25 процентов месячной нормы осадков. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Синоптик объяснил, что за погоду в столичном регионе будет отвечать североатлантический циклон — регион окажется в его центре. «В Москве ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду», — рассказал Тишковец.

По прогнозам метеоролога, температура воздуха не превысит плюс 4-6 градусов — это на 3 градуса холоднее климатической нормы. При этом атмосферное давление будет расти и может достигать 739 миллиметров ртутного столба, вероятны слабые магнитные бури.

«Вся неделя будет не по сезону холодная и ненастная, а в климатическую норму температурный фон вернется только ближе к выходным. Одевайтесь тепло и не забывайте зонты», — заключил Тишковец.

Ранее синоптик спрогнозировал, что метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября. К этому сроку может сформироваться устойчивый снежный покров, допустил Тишковец.

