Мужчина бросился в воду спасать тонущую жену на курорте Европы и не выжил

Алина Черненко

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Немецкий турист на популярном курорте Европы бросился в воду спасать тонущую жену и не выжил. Подробностями истории поделился портал The Olive Press.

Уточняется, что инцидент произошел 10 октября у пляжа Сон-Бауло на северо-восточном побережье испанского острова Майорка. 67-летний мужчина заметил, что 47-летняя супруга попала в беду во время купания, попытался ей помочь и тоже начал уходить под воду.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники экстренных служб, которые достали пару на берег и с помощью дефибриллятора попытались реанимировать мужчину. Несмотря на все усилия, спасти немца не удалось. Его жену доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее на этом же европейском курорте 90-летний французский турист дважды перенес остановку сердца на пляже. Спасателям удалось его реанимировать.

