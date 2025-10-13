На Западе указали на новые угрозы для России

Аналитик Уотсон: Для России война только началась

Конфликт на Украине, вероятно, не завершится в 2025 году, а из-за того, что сразу в нескольких регионах Запад создает угрозы для России, ситуация лишь накаляется. С таким мнением выступил аналитик Алан Уотсон в социальной сети X.

«Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу», — пояснил эксперт.

Россия осознает, что для нее война только началась, добавил Уотсон.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Скандинавия превращается в новую линию фронта против России.