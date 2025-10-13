Мир
03:11, 13 октября 2025Мир

НАТО предрекли унизительное поражение от России

Профессор Миршаймер: НАТО потерпит поражение от России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Global Look Press

Победа России в украинском конфликте обернется для Североатлантического альянса (НАТО) поражением, и это неизбежно. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран», — заявил Миршаймер.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Скандинавия после вступления в НАТО Финляндии и Швеции превращается в новую линию фронта против России.

