НАТО предрекли унизительное поражение от России

Профессор Миршаймер: НАТО потерпит поражение от России

Победа России в украинском конфликте обернется для Североатлантического альянса (НАТО) поражением, и это неизбежно. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран», — заявил Миршаймер.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Скандинавия после вступления в НАТО Финляндии и Швеции превращается в новую линию фронта против России.