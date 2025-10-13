Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:28, 13 октября 2025Забота о себе

Назван главный провокатор рака кишечника

Врач Цао назвала сидячий образ жизни главным провокатором рака кишечника
Наталья Обрядина1

Фото: My Ocean Production / Shutterstock / Fotodom

Истинной причиной увеличения числа случаев рака кишечника в молодом возрасте является сидячий образ жизни, уверяет врач-онколог, доцент кафедры хирургии и медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Инь Цао. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Цао обратила внимание на то, что долгие годы рак кишечника считался заболеванием пожилых людей. Однако в последние 30 лет это заболевание стремительно молодеет: с начала 1990-х годов число диагностированных случаев этого онкологического заболевания у людей в возрасте от 25 до 49 лет увеличилось более чем в два раза.

Главным провокатором развития рака кишечника врач назвала неправильный образ жизни, прежде всего недостаток физической активности. «Одно поразительное открытие, которое меня удивило, заключается в том, что регулярные тренировки не уменьшают вреда, наносимого малоподвижным образом жизни. Молодые люди теперь проводят в сидячем положении больше времени, чем раньше», — отметила она.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

По словам Цао, многочисленные исследования показывают, что на здоровье кишечника также негативно сказывается неправильное питание, в котором мало клетчатки, зато преобладают фастфуд, переработанное мясо, сладкие и газированные напитки. К другим факторам риска этого онкологического заболевания врач отнесла ожирение, сахарный диабет, употребление алкоголя (особенно натощак) и плохую экологию.

Ранее врач-онколог Никита Макаров предупредил о внешних симптомах рака молочной железы. По его словам, что при онкологическом заболевании могут также появиться безболезненные узелки в груди.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

    Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости