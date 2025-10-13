Назван главный провокатор рака кишечника

Врач Цао назвала сидячий образ жизни главным провокатором рака кишечника

Истинной причиной увеличения числа случаев рака кишечника в молодом возрасте является сидячий образ жизни, уверяет врач-онколог, доцент кафедры хирургии и медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Инь Цао. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Цао обратила внимание на то, что долгие годы рак кишечника считался заболеванием пожилых людей. Однако в последние 30 лет это заболевание стремительно молодеет: с начала 1990-х годов число диагностированных случаев этого онкологического заболевания у людей в возрасте от 25 до 49 лет увеличилось более чем в два раза.

Главным провокатором развития рака кишечника врач назвала неправильный образ жизни, прежде всего недостаток физической активности. «Одно поразительное открытие, которое меня удивило, заключается в том, что регулярные тренировки не уменьшают вреда, наносимого малоподвижным образом жизни. Молодые люди теперь проводят в сидячем положении больше времени, чем раньше», — отметила она.

По словам Цао, многочисленные исследования показывают, что на здоровье кишечника также негативно сказывается неправильное питание, в котором мало клетчатки, зато преобладают фастфуд, переработанное мясо, сладкие и газированные напитки. К другим факторам риска этого онкологического заболевания врач отнесла ожирение, сахарный диабет, употребление алкоголя (особенно натощак) и плохую экологию.

