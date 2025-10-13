Экономика
14:13, 13 октября 2025Экономика

Минфин России выступил против дополнительных налогов на нефть и газ

Министр Силуанов предупредил о проблеме с бензином в случае роста налогов на ТЭК
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: РИА Новости

Компании российского нефтегазового сектора платят уже достаточно налогов, повышение не требуется, иначе экономика может столкнуться с неприятными последствиями. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, в целом на фоне роста дефицита бюджета ведомство выступает за любые поступления в казну, но это должно быть рационально и разумно. В случае с нефтяниками, нефтегазовым сектором и нефтепереработкой оба условия не выполняются, а следствием станет рост цен на бензин.

«Если мы еще будем увеличивать и налоговую нагрузку на этот сектор, боюсь, что тогда и цены на нефтепродукты на нашем внутреннем рынке будут реагировать», — объяснил он.

Ранее первая замглавы Минфина Ирина Окладникова указала, что ведомство не хочет повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), потому что считает, что это «просто избыточно».

Ранее предложения увеличить сборы с нефтяной отрасли раскритиковал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его мнению, это решение приведет только к увеличению расходов всех россиян. По этой же причине депутату не нравится уже внесенное в проект бюджета повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

