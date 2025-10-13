Забота о себе
16:28, 13 октября 2025Забота о себе

Обнаружены нейтрализующие вредное воздействие сахара овощи

New York Post: Лук и чеснок могут снизить вредное воздействие сахара на организм
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Некоторые овощи могут снизить негативное воздействие сахара на организм. Об этом пишет New York Post со ссылкой на выводы ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне (США).

Исследователи во главе с кандидатом медицинских наук Чолсуном Чжаном обнаружили, что лук, чеснок и артишоки содержат такой вид клетчатки, как инулин. Это вещество способно изменять состав кишечной микрофлоры таким образом, что бактерии начинают сжигать часть фруктозы в организме до того, как она достигнет печени. Благодаря этому снижается нагрузка на орган и, как следствие, уменьшается риск неалкогольной болезни печени и инсулинорезистентности.

Также ученые установили, что инулин помогает преобразовать оставшуюся часть сахара в крови в полезные вещества — серин и глутатион, помогающие печени бороться с окислительным стрессом и воспалением.

По словам Чжана, это открытие особенно важно для понимания скрытых метаболических нарушений у людей с нормальным весом. В будущем оно должно помочь в разработке специализированных стратегий питания при различных метаболических нарушениях, включая сахарный диабет.

Ранее иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню для укрепления иммунитета. Среди прочего они посоветовали по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир.

.
