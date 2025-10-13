Обнаружены нейтрализующие вредное воздействие сахара овощи

New York Post: Лук и чеснок могут снизить вредное воздействие сахара на организм

Некоторые овощи могут снизить негативное воздействие сахара на организм. Об этом пишет New York Post со ссылкой на выводы ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне (США).

Исследователи во главе с кандидатом медицинских наук Чолсуном Чжаном обнаружили, что лук, чеснок и артишоки содержат такой вид клетчатки, как инулин. Это вещество способно изменять состав кишечной микрофлоры таким образом, что бактерии начинают сжигать часть фруктозы в организме до того, как она достигнет печени. Благодаря этому снижается нагрузка на орган и, как следствие, уменьшается риск неалкогольной болезни печени и инсулинорезистентности.

Также ученые установили, что инулин помогает преобразовать оставшуюся часть сахара в крови в полезные вещества — серин и глутатион, помогающие печени бороться с окислительным стрессом и воспалением.

По словам Чжана, это открытие особенно важно для понимания скрытых метаболических нарушений у людей с нормальным весом. В будущем оно должно помочь в разработке специализированных стратегий питания при различных метаболических нарушениях, включая сахарный диабет.

Ранее иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню для укрепления иммунитета. Среди прочего они посоветовали по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир.