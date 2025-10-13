Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

Опрос American Political Services: Залужный победил бы Зеленского на выборах

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во втором туре потенциальных выборов опередил бы действующего президента Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Первой рейтинговой системы» по заказу American Political Services, сообщает «Зеркало недели».

Сообщается, что при условии, что все трое пройдут во второй тур, Залужного поддержали бы 42,6 процента опрошенных, Зеленского — 26,3 процента. Более 17 процентов респондентов не определились со своим фаворитом.

Если же во второй тур выйдут Залужный и Буданов, первого готовы поддержать 44,5 процента респондентов, второго — 22 процента, и пятая часть опрошенных не определилась, за кого из них хотела бы проголосовать.

Ранее стало известно, что медиасоветник Залужного Оксана Тороп отрицает его подготовку к выборам президента страны. «Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — сказала она.