Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 8 октября 2025Бывший СССР

У Залужного высказались насчет его подготовки к выборам

Медиасоветник Залужного отрицает его подготовку к выборам
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Медиасоветник экс-главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп отрицает его подготовку к выборам президента страны. Ее слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — заявила представитель Залужного, добавив, что, пока идет конфликт, Залужный не готовится к выборам.

Ранее Intelligence Online со ссылкой на источники писало, что Залужный начал собирать команду для возможного выдвижения на пост президента Украины. Уточнялось, что украинские военные получили предложение стать депутатами Верховной Рады в случае избрания экс-главкома ВСУ на пост главы государства.

До этого издание Politico сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского опасаются участия Валерия Залужного в выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости