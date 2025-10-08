У Залужного высказались насчет его подготовки к выборам

Медиасоветник Залужного отрицает его подготовку к выборам

Медиасоветник экс-главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп отрицает его подготовку к выборам президента страны. Ее слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — заявила представитель Залужного, добавив, что, пока идет конфликт, Залужный не готовится к выборам.

Ранее Intelligence Online со ссылкой на источники писало, что Залужный начал собирать команду для возможного выдвижения на пост президента Украины. Уточнялось, что украинские военные получили предложение стать депутатами Верховной Рады в случае избрания экс-главкома ВСУ на пост главы государства.

До этого издание Politico сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского опасаются участия Валерия Залужного в выборах.