Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

В Якутии во льдах реки Вилюй застрял паром, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Якутии в реке Вилюй посреди льдов застрял паром. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, паром выполнял рейс село Хоро — село Верхневилюйск. Пассажиров уже доставили в пункт назначения, прокуратура начала проверку. О причинах случившегося не сообщается.

Согласно информации из открытых источников, в городе Вилюйске, стоящем на одноименной реке, стоит морозная погода. Днем температура воздуха составляет минус 5 градусов, ночью — минус 10.

Ранее в Туве семь человек застряли в автомобиле посреди реки Нарын с сильным течением. Транспортное средство, внутри которого находились семь человек, в том числе двухлетний ребенок, съехало с колеи и застряло в воде. Находившиеся в авто люди забрались на крышу, чтобы спастись.

