16:44, 13 октября 2025Россия

Под Москвой продавец избил школьников после слов о гнилых овощах на прилавке

В Подмосковье продавец избил школьников после слов о гнилых овощах на прилавке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В подмосковном Королеве продавец избил школьников из-за слов о гнилых овощах на прилавке. Видеозапись опубликовало издание Baza в Telegram.

Из опубликованной записи следует, что драка была обоюдной — один из школьников и продавец сцепились и наносят друг другу удары.

По информации издания, на видео попал рейд общественников по предполагаемым местам нелегальной торговли. Активистка Галина Жукова рассказала, что хозяин палатки был нетрезв и первым полез в драку. Травмы получили два подростка. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Челябинской области иностранные мигранты избили подростка. Поводом для этого стали его длинные волосы. Очевидцы предположили, что нападавшие были пьяны.

