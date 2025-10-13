Интернет и СМИ
07:17, 13 октября 2025

Помилованные Байденом заключенные оказались в самой строгой тюрьме США

WSJ: Помилованные Байденом заключенные оказались в самой строгой тюрьме США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп отправил 37 осужденных, которые были помилованы его предшественником Джо Байденом, в самую строгую тюрьму США — ADX Florence. Так он превратил жизнь заключенных в ад, пишет (WSJ).

Покидая пост американского лидера, Байден распорядился заменить смертные приговоры 37 людям, приговоренным по тяжким статьям (в частности, за убийство), на пожизненное заключение без права на досрочный выход из тюрем. Трамп тогда прокомментировал его решение, пожелав «самым жестоким преступникам катиться в ад».

Как только политик-республиканец вновь переступил порог Овального кабинета, он приказал сделать пожизненное заключение этих 37 людей невыносимым. В итоге их перевод в обычные американские тюрьмы был отменен — почти все они попали в тюрьму США во Флоренсе, штат Колорадо (ADX Florence), за исключением тех, кто нуждается в специальном лечении.

