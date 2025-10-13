Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

Врач Смирнова: Использование свеклы при лечении геморроя чревато раздражением

Проктолог Елена Смирнова заявила, что далеко не все популярные методы лечения геморроя работают. Их эффективность врач оценила в своем Telegram-канале.

В частности, доктор раскритиковала лечение геморроя с помощью компресса из свеклы. «Да, в ней есть антиоксиданты и органические кислоты, но к геморроидальному узлу они не имеют никакого отношения», — объяснила Смирнова и добавила, что использование свеклы чревато раздражением кожи и слизистой оболочки.

Кроме того, врач оценила эффективность другого популярного метода борьбы с геморроем — использования кубиков льда. По словам Смирновой, холод действительно может уменьшить боль и отек. Правда, эффект от такого метода лечения будет лишь временным.

Высказалась специалистка и о ректальных свечах. «В аптеках десятки видов свечей с разными активными веществами — от обезболивающих до гормональных. Угадать наугад — все равно что лечить головную боль, не зная, мигрень это или давление. Некоторые свечи содержат гормоны или сосудосуживающие вещества, которые не подходят при лактации и при тромбозе узла», — заключила Смирнова.

